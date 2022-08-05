Совместный координационный центр одобрил проход судна с зерном из Стамбула в Черноморск

Совместный координационный центр (СКЦ) в Турции одобрил отправку судна из Стамбула в Черноморск для экспорта зерна.

«СКЦ одобрил, с условием прохождения инспекции, отправку судна Fulmar S с пунктом назначения Черноморск», — приводит сообщение центра ТАСС.

В настоящее время судно находится на якорной стоянке в зоне проведения досмотра.

Ожидается, что после проверки оно отправится в Черноморск 5 августа в 09:00 мск.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

2 августа Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружёный кукурузой, прибыл в Стамбул.