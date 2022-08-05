военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Совместный координационный центр одобрил проход судна с зерном из Стамбула в Черноморск

Короткая ссылка
Совместный координационный центр (СКЦ) в Турции одобрил отправку судна из Стамбула в Черноморск для экспорта зерна.

«СКЦ одобрил, с условием прохождения инспекции, отправку судна Fulmar S с пунктом назначения Черноморск», — приводит сообщение центра ТАСС.

В настоящее время судно находится на якорной стоянке в зоне проведения досмотра.

Ожидается, что после проверки оно отправится в Черноморск 5 августа в 09:00 мск.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

2 августа Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружёный кукурузой, прибыл в Стамбул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить