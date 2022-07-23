В ООН рассказали о действиях в случае нападения на корабли с зерном

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Урегулированием потенциальных инцидентов в ходе вывоза украинского зерна будет заниматься совместный координационный центр, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
В ООН рассказали о действиях в случае нападения на корабли с зерном
  • РИА Новости

«В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы — ООН. И как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договорённостей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», — цитирует РИА Новости Гриффитса.

Он отметил, что далее стороны договариваются о принятии корректирующих мер с целью остановить бой.

По его словам, в договорённости нет механизма принуждения, она добровольная.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.

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