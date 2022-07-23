В ООН высказались о влиянии продуктовой сделки на российский экспорт

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Операционные издержки при экспорте российского продовольствия и удобрений снизятся за счёт договора по зерну, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
В ООН высказались о влиянии продуктовой сделки на российский экспорт
  • РИА Новости

«Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и всё это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится», — цитирует РИА Новости Гринспен.

По подсчётам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно происходит за счёт транспорта и логистики.

Гринспен добавила, что в случае содействия торговле торговые потоки улучшатся и цены станут ниже.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.

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