В ООН высказались о влиянии продуктовой сделки на российский экспорт
- РИА Новости
«Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и всё это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится», — цитирует РИА Новости Гринспен.
По подсчётам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно происходит за счёт транспорта и логистики.
Гринспен добавила, что в случае содействия торговле торговые потоки улучшатся и цены станут ниже.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.