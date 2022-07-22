Генсек ООН назвал «продуктовую сделку» самым важным достижением на своём посту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку», заключённую Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле, самым важным достижением на своём посту.

Об этом сказал в ходе брифинга заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что, по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту Генерального секретаря», — цитирует Хака РИА Новости.

Также он заявил, что, по словам Генсека ООН, создать совместный координационный центр по вопросу вывоза украинского зерна удастся «примерно через две недели», передаёт ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.