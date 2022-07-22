Генсек ООН назвал «продуктовую сделку» самым важным достижением на своём посту

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку», заключённую Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле, самым важным достижением на своём посту.
Генсек ООН назвал «продуктовую сделку» самым важным достижением на своём посту
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом сказал в ходе брифинга заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что, по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту Генерального секретаря», — цитирует Хака РИА Новости.

Также он заявил, что, по словам Генсека ООН, создать совместный координационный центр по вопросу вывоза украинского зерна удастся «примерно через две недели», передаёт ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить