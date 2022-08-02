Минобороны Турции: сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Стамбул

Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружёный кукурузой, прибыл в Стамбул.

«Сухогруз RAZONI с кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведённом ему месте», — заявило турецкое оборонное ведомство.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле было подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.