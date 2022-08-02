Минобороны Турции: сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Стамбул
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«Сухогруз RAZONI с кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведённом ему месте», — заявило турецкое оборонное ведомство.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле было подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.