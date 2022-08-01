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Министр инфраструктуры Украины подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.
Министр инфраструктуры Украины подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном
  • AP

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своих соцсетях.

«Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта», — указал он.

В Мининфраструктуры Украины сообщили, что первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы направляется в Ливан.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первое судно с зерном покинет порт Украины в 08:30 мск 1 августа. Уточнялось, что корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне, гружённый кукурузой, направится в Ливан.

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