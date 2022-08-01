Минобороны Турции: первое судно с зерном из порта Одессы направится в Ливан

В Минобороны Турции заявили, что, как планируется, первое судно с зерном, которое выйдет утром из порта Одессы, направится в Ливан.

«Достигнута договорённость о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, гружённое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени и направится в Ливан», — цитирует турецкое ведомство РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первое судно с зерном покинет порт Украины в 08:30 мск 1 августа.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле было подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.