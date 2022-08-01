Минобороны Турции: первое судно с зерном из порта Одессы направится в Ливан
- РИА Новости
«Достигнута договорённость о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, гружённое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени и направится в Ливан», — цитирует турецкое ведомство РИА Новости.
Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первое судно с зерном покинет порт Украины в 08:30 мск 1 августа.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле было подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.