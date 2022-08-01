Минобороны Турции: первое судно с зерном покинет порт Украины утром 1 августа

В Министерстве обороны Турции заявили, что первое судно с зерном покинет порт Украины в 08:30 мск 1 августа.

Об этом министерство написало в своих соцсетях.

«Первое судно отправится из Одесского порта в 8:30», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Позднее в Минобороны России добавили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.