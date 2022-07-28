Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
- РИА Новости
«Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283», — заявил он в Telegram.
Отмечается, что поляки будут иметь те же права на трудоустройство и образование, что и украинцы.
В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, претендовать на социальные выплаты.
Ранее соответствующий законопроект был внесён в Раду украинским президентом Владимиром Зеленским.