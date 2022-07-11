Дуда: Зеленский внёс в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине, заявил польский лидер Анджей Дуда.

«Сегодня президент Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Дуда акцентировал внимание на том, что законопроект был внесён в годовщину Волынской резни.

«Украина таким жестом президента делает символичное приглашение — вы здесь имеете особенные права. Пусть это тоже будет для нас знаком в тех делах, о которых трудно говорить», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который на территории страны установит особый правовой статус для граждан Польши.

В конце апреля директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных от нескольких надёжных источников.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу.

В марте по меньшей мере 20 человек погибли и ещё более 30 пострадали в Донецке, где ВСУ выпустили ракету «Точка-У» с кассетным боеприпасом. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские власти фактически издевались над проживающими в Донбассе людьми.