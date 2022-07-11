По новому закону поляки смогут легально жить и работать на Украине в течение 18 месяцев

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Согласно внесённому в Верховную раду законопроекту о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши на Украине, поляки смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. Об этом сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.
По новому закону поляки смогут легально жить и работать на Украине в течение 18 месяцев
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«В разработанном по инициативе главы украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона», — говорится в сообщении.

Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.

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