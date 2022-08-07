«Много лжи»: как США пытаются обвинить Россию в продовольственном кризисе

Попытки Соединённых Штатов обвинить Россию в продовольственном кризисе абсурдны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он ответил на обвинения руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, которая назвала причиной «огромного скачка цен на продовольствие» в мире специальную военную операцию России на Украине. По словам Антонова, заявления американской стороны непрофессиональны и сделаны без должного анализа и понимания ситуации, «а точнее, желания разобраться в существе проблемы». По мнению экспертов, США голословно обвиняют Россию в ситуации, чтобы ещё больше демонизировать её.

Попытки США переложить на Россию ответственность за продовольственный кризис абсурдны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит российское диппредставительство в своём Telegram-канале.

«Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда, много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее, желания разобраться в существе проблемы», — отметил дипломат.

Таким образом Антонов прокомментировал слова руководителя Агентства Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, которая в эфире американской телевизионной программы PBS NewsHour обвинила Россию в провоцировании мирового продовольственного кризиса.

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«Причиной огромного скачка цен на продовольствие, наблюдаемого нами с 24 февраля, являются вторжение России на Украину (так на Западе называют специальную военную операцию РФ. — RT) и эта совершенно умышленная блокада (речь о вывозе зерна из украинских портов. — RT). Всё, что было нужно,— это гарантии безопасности для всех идущих судов, и эти гарантии безопасности отражались бы тогда на страховых тарифах», — заявила глава USAID, отвечая на вопрос журналиста, признаёт ли она, что санкции США против транспортных компаний, которые вывозили российское зерно, а также другие подобные рестрикции «поспособствовали росту мировых цен на продовольствие».

Как пояснил Антонов, текущая ситуация с дефицитом агропродукции в мире сложилась из-за целого ряда факторов: в частности, из-за последствий пандемии, перебоев в цепочках поставок, инфляции, ускорившейся урбанизации, накопившейся усталости почв, а также из-за изменения климата. Однако, как подчеркнул российский посол, отдельное место в этом списке занимает массив незаконных антироссийских санкций.

«Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями», — подчеркнул Антонов.

Ранее посольство России в США призвало власти Соединённых Штатов предпринять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений «из-под прямых и косвенных санкционных ограничений».

Символика Агентства Соединённых Штатов по международному развитию (USAID)

Legion-Media

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Усилия российской стороны

При этом, несмотря на рестрикции, Россия продолжает работать над укреплением мировой продовольственной безопасности, сказал Анатолий Антонов. По его словам, российская сторона является надёжным и ответственным поставщиком продукции на мировой аграрный рынок, делает взносы в фонд Всемирной продовольственной программы ООН, а также активно работает с иностранными коллегами.

«В ходе недавнего турне министра иностранных дел Лаврова по странам Африки наши партнёры подтвердили насыщенный, взаимовыгодный и плодотворный характер встреч. Напомню, речь о таких государствах, как Египет, Республика Конго, Уганда, Эфиопия», — добавил российский посол.

Он также напомнил о подписании 22 июля меморандума между Россией и ООН по содействию экспорту российской агропродукции. По словам Антонова, американские официальные лица «вообще предпочитают не говорить» об этом, поскольку Вашингтон, похоже, «так и не смог смириться» со своим отсутствием среди участников четырёхсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины.

«Co своей стороны можем только приветствовать возобновление сельскохозяйственных отгрузок по Чёрному морю. Надеемся, что украинская сторона и её кураторы на Западе не будут пытаться подорвать этот процесс. Перестанут строить из себя святош, когда речь заходит о приоритетности поставок голодающим развивающимся странам. В конце концов, насколько известно, два из трёх вышедших сегодня утром из украинских гаваней сухогрузов направляются в Европу», — заявил Антонов.

Напомним, 22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, призванных решить проблемы поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. В этот пакет входит меморандум, предполагающий обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также документ, определяющий алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

«Основу последнего составляет предложенный Российской Федерацией алгоритм, предусматривающий морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках этой продовольственной инициативы в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в котором представители России, Турции, Украины и ООН отслеживают маршруты судов с украинским зерном и проводят досмотр кораблей. Первый сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа.

«Для оправдания политики давления»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT, несмотря на предпринятые Россией усилия в сфере продовольственной безопасности, США продолжают раскручивать тему якобы ответственности РФ за текущую ситуацию с дефицитом агропродукции в мире.

«Соединённые Штаты голословно обвиняют в этом Россию, игнорируют её шаги по урегулированию продовольственного кризиса, чтобы ещё больше демонизировать РФ, дополнить её образ как империи зла, который активно культивируется в США. Всё это нужно для оправдания политики давления на Россию и её сдерживания», — отметил эксперт.

По словам Блохина, Вашингтон намеренно искусственно раздувает проблему с экспортом украинского зерна через порты Чёрного моря, чтобы «замаскировать свою пагубную роль в продовольственном кризисе».

Белый дом

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«Дело в том, что около 5—6 млн т украинской пшеницы и ещё 7 млн т кукурузы в любом случае не смогли бы решить проблему мирового продовольственного кризиса, который был вызван не действиями России, а, в частности, последствиями распространения COVID-19, антироссийскими санкциями США, а также другими деструктивными процессами», — заявил аналитик.

Блохин также отметил, что сейчас, когда России удалось продвинуться вперёд в решении проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки за счёт подписания пакета документов в июле, Вашингтон решил активизировать свои нападки на РФ и обвинения в её адрес, чтобы обесценить усилия Москвы.

«США таким образом преследуют свои геополитические интересы, которые они маскируют под заботу о продовольственной безопасности во всём мире. Но если бы Вашингтон действительно был этим обеспокоен, он бы отметил те антироссийские санкции, которые негативно влияют на цепочки поставок и усугубляют ситуацию, связанную с дефицитом агропродукции в мире. Это очередной пример политики двойных стандартов США», — полагает Блохин.

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В свою очередь, как заявил политолог Александр Асафов, Вашингтон злит, что проблема вокруг поставок зерна с подконтрольных Украине территорий решена без участия США «в той мере, в которой это возможно».

«Вместо того чтобы отметить положительные сдвиги благодаря усилиям России, Вашингтон выступает с очередной порцией обвинений. При этом США ничего не говорят о том, что именно ВСУ заминировали судоходные маршруты и удерживали иностранные суда с продовольствием, не выпуская их из портов», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Асафов подчеркнул, что, накладывая санкционные ограничения на компании, связанные с перевозкой российского зерна, Соединённые Штаты берут на себя определённую ответственность за нарушение логистических цепочек и поставок продуктов питания в мире.

«Но вместо оперативной отмены такого рода санкций Вашингтон при всяком отсутствии логики несправедливо возлагает ответственность на Россию за ситуацию с дефицитом агропродукции в мире. У США есть желание обвинить РФ во всём, в чём только можно, при этом не утруждая себя предъявлением доказательств», — заявил аналитик.

Несмотря на то что Москва аргументированно парирует выпады Вашингтона в свой адрес, США не перестанут обвинять Россию в провоцировании продовольственного кризиса во всём мире, уверен Асафов.

«Их задача — очернить РФ, и тут для Вашингтона все средства хороши. В ход идут в том числе дезинформация, любые доступные способы и обвинительные выпады. В отличие же от американских коллег, зацикленных на желании представить Россию мировым злом, РФ максимально открыта к диалогу и при посредничестве ООН достигает необходимых миру договорённостей ради урегулирования ситуации вокруг продовольственного кризиса», — заключил эксперт.