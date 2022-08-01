Минобороны Турции: первый сухогруз с зерном с Украины должен прибыть в Стамбул 2 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого ведомства.
«Судно, груженное кукурузой, которое в понедельник вышло из Одессы, ожидается в Стамбуле во вторник», — говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первое судно с зерном покинет порт Украины в 08:30 мск 1 августа. Уточнялось, что корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне, гружённый кукурузой, направится в Ливан.