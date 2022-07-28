Посольство призвало США гарантировать изъятие поставок продовольствия из России из санкций

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Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок российских продовольствия и удобрений из-под санкций.
Посольство призвало США гарантировать изъятие поставок продовольствия из России из санкций
  • Gettyimages.ru

«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что ЕС может вносить частичные изменения в антироссийские санкции, если они оказывают косвенное влияние на рынки продовольствия и удобрений.

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