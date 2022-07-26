Боррель допустил, что ЕС может пересмотреть санкции в отношении продовольствия и удобрений

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что ЕС может вносить частичные изменения в антироссийские санкции, если они оказывают косвенное влияние на рынки продовольствия и удобрений.
Боррель допустил, что ЕС может пересмотреть санкции в отношении продовольствия и удобрений
  • AP
  • © Olivier Matthys

Его слова приводит испанское агентство EFE.

Боррель утверждает, что европейские санкции в отношении России «ясно исключают продукты питания и удобрения».

«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», — сказал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не могут остановить российскую операцию по защите Донбасса быстро, однако «они должны создать много экономических проблем России».

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