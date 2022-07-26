Боррель допустил, что ЕС может пересмотреть санкции в отношении продовольствия и удобрений
- AP
- © Olivier Matthys
Его слова приводит испанское агентство EFE.
Боррель утверждает, что европейские санкции в отношении России «ясно исключают продукты питания и удобрения».
«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», — сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не могут остановить российскую операцию по защите Донбасса быстро, однако «они должны создать много экономических проблем России».