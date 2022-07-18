Боррель: санкции ЕС не остановят операцию России на Украине, но создадут ей проблемы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не могут остановить российскую операцию по защите Донбасса быстро, однако «они должны создать много экономических проблем России».

Об этом он сказал после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Санкции ЕС не остановят войну на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России», — цитирует его ТАСС.

Боррель несколько раз назвал дезинформацией тезис о том, что санкции ЕС не работают.

Накануне Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.