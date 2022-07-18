Боррель: санкции ЕС не остановят операцию России на Украине, но создадут ей проблемы
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- © Olivier Matthys
Об этом он сказал после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«Санкции ЕС не остановят войну на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России», — цитирует его ТАСС.
Боррель несколько раз назвал дезинформацией тезис о том, что санкции ЕС не работают.
Накануне Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.