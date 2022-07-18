Боррель: санкции ЕС не остановят операцию России на Украине, но создадут ей проблемы

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не могут остановить российскую операцию по защите Донбасса быстро, однако «они должны создать много экономических проблем России».
Боррель: санкции ЕС не остановят операцию России на Украине, но создадут ей проблемы
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он сказал после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Санкции ЕС не остановят войну на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России», — цитирует его ТАСС.

Боррель несколько раз назвал дезинформацией тезис о том, что санкции ЕС не работают.

Накануне Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.

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