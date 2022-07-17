Боррель попросил Европу «стратегически потерпеть» ради эффективности санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность. С таким утверждением он выступил в своей статье под заголовком «Санкции против России работают».

«Санкции, принятые ЕС и партнёрами-единомышленниками, уже сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам, и их влияние на российскую экономику будет только усиливаться. Нам нужно стратегическое терпение, пока Россия не прекратит агрессию и Украина не получит возможность восстановить полностью свой суверенитет», — написал Боррель в блоге.

Глава европейской дипломатии также утверждает, что успех России в операции по защите Донбасса будет означать разрушение демократии Запада и «саму основу международного порядка, основанного на правилах».

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции, которые вводит Евросоюз против России, не помогают Украине и не способствуют урегулированию ситуации в стране, а также вредят странам Европы.

Китайское издание Global Times отмечало, что Соединённые Штаты призывают страны Европейского союза вводить многочисленные санкции против России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнёры.