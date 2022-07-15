Global Times: США обманывают ЕС и провоцируют его вводить санкции против России
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«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несёт меньший ущерб», — отметила обозреватель Сыци Цао.
Журналист добавила, что страны ЕС испытывают влияющие на производство и жизнь обычных людей последствия антироссийских санкций, поскольку имеют тесные связи с Россией в сферах промышленности и энергетики.
По мнению директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны Евросоюза уже начали задумываться, не были ли они обмануты в призывах вводить новые ограничения.
Между тем в Белом доме уже признали, что Европе будет сложно преодолеть зависимость от российских энергоресурсов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.