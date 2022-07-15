Global Times: США обманывают ЕС и провоцируют его вводить санкции против России

Соединённые Штаты призывают страны Европейского союза вводить многочисленные санкции против России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнёры, пишет китайское издание Global Times.

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несёт меньший ущерб», — отметила обозреватель Сыци Цао.

Журналист добавила, что страны ЕС испытывают влияющие на производство и жизнь обычных людей последствия антироссийских санкций, поскольку имеют тесные связи с Россией в сферах промышленности и энергетики.

По мнению директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны Евросоюза уже начали задумываться, не были ли они обмануты в призывах вводить новые ограничения.

Между тем в Белом доме уже признали, что Европе будет сложно преодолеть зависимость от российских энергоресурсов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.