Global Times: США обманывают ЕС и провоцируют его вводить санкции против России

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Соединённые Штаты призывают страны Европейского союза вводить многочисленные санкции против России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнёры, пишет китайское издание Global Times.
Global Times: США обманывают ЕС и провоцируют его вводить санкции против России
  • Gettyimages.ru

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несёт меньший ущерб», — отметила обозреватель Сыци Цао.

Журналист добавила, что страны ЕС испытывают влияющие на производство и жизнь обычных людей последствия антироссийских санкций, поскольку имеют тесные связи с Россией в сферах промышленности и энергетики.

По мнению директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны Евросоюза уже начали задумываться, не были ли они обмануты в призывах вводить новые ограничения.

Между тем в Белом доме уже признали, что Европе будет сложно преодолеть зависимость от российских энергоресурсов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

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