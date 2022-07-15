Белый дом: Европе будет сложно преодолеть зависимость от российских энергоресурсов

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Европейским странам потребуется длительный период времени, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, завил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе аудиобрифинга с борта президентского самолёта по пути в Саудовскую Аравию.
Белый дом: Европе будет сложно преодолеть зависимость от российских энергоресурсов
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Он отметил, что страны Европейского союза намерены диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от России в этом вопросе.

«Это не случится за ночь, но это требует совместных усилий США и многих других стран по увеличению поставок в Европе, мы делаем это», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что снижение зависимости европейских стран от российских энергоресурсов осуществляется в том числе с помощью партнёров из Азии и с Ближнего Востока.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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