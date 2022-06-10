Премьер Венгрии Орбан: санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.
Премьер Венгрии Орбан: санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы
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По его словам, ЕС надо менять стратегию.

«Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа разорилась. После эмбарго на нефть хотят ввести эмбарго на газ. Тогда мы разрушим всю европейскую экономику», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Венгрии не поддерживают запрет на поставки российских энергоносителей и считают, что антироссийские санкции вредят самому Европейскому союзу. Такие выводы по итогам опроса опубликовал будапештский политологический центр Szazadveg Alapitvany.

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