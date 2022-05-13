Опрос: большинство венгров не поддерживают запрет на поставки российских энергоносителей

Большинство граждан Венгрии не поддерживают запрет на поставки российских энергоносителей и считают, что антироссийские санкции вредят самому Европейскому союзу. Такие выводы по итогам опроса опубликовал будапештский политологический центр Szazadveg Alapitvany.

«Три четверти опрошенных не поддержали бы блокирование поставок российских нефти и природного газа в Венгрию под давлением США и Брюсселя, но 21% не возражал бы против этого», — говорится в результатах исследования.

По мнению 89% венгров, санкции против России вредят Евросоюзу и европейской экономике. 10% респондентов считают иначе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она назвала переговоры «полезными» для прояснения вопросов, связанных с санкциями против России.

Чиновница признала, что по данному вопросу «нужна дальнейшая работа».

До этого Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

В письме главе ЕК политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции.

Он также назвал красной линией для Венгрии введение санкций ЕС в отношении энергетического сектора России.