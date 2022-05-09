Глава ЕК обсудила с Орбаном санкции против России и признала, что «нужна дальнейшая работа»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она назвала переговоры «полезными» для прояснения вопросов, связанных с санкциями против России. По словам чиновницы, «нужна дальнейшая работа».
Глава ЕК обсудила с Орбаном санкции против России и признала, что «нужна дальнейшая работа»
  • AP

«Вечерние дискуссии с премьер-министром Виктором Орбаном помогли прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергобезопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

В письме главе ЕК политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции.

Он также назвал красной линией для Венгрии введение санкций ЕС в отношении энергетического сектора России.

После этого фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.

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