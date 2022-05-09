Глава ЕК обсудила с Орбаном санкции против России и признала, что «нужна дальнейшая работа»
- AP
«Вечерние дискуссии с премьер-министром Виктором Орбаном помогли прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергобезопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа», — написала фон дер Ляйен в Twitter.
Ранее Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.
В письме главе ЕК политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции.
Он также назвал красной линией для Венгрии введение санкций ЕС в отношении энергетического сектора России.
После этого фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.