Глава ЕК обсудила с Орбаном санкции против России и признала, что «нужна дальнейшая работа»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она назвала переговоры «полезными» для прояснения вопросов, связанных с санкциями против России. По словам чиновницы, «нужна дальнейшая работа».

«Вечерние дискуссии с премьер-министром Виктором Орбаном помогли прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергобезопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

В письме главе ЕК политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции.

Он также назвал красной линией для Венгрии введение санкций ЕС в отношении энергетического сектора России.

После этого фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.