Премьер Венгрии Орбан назвал красной линией санкции ЕС против энергетики России

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Введение санкций Евросоюза (ЕС) в отношении энергетического сектора России является красной линией для Венгрии. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.
Премьер Венгрии Орбан назвал красной линией санкции ЕС против энергетики России
  • AP

«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций Евросоюза, но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика», — приводит ТАСС его слова в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство не может пойти на введение запрета на поставки российской нефти, так как это нанесёт непоправимый ущерб энергобезопасности страны.

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