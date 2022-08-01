Минобороны: Россия принимает меры для недопущения провокаций с судном «Разони» из Одессы

Россия принимает меры для недопущения провокаций с первым судном с продовольствием из Одессы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В министерстве напомнили, что 1 августа судно «Разони» с кукурузой на борту под флагом Сьерра-Леоне направилось из порта Одессы в Ливан.

«Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — рассказал Мизинцев.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о выходе из одесского порта первого судна с 26 тыс. т кукурузы.