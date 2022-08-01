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Минобороны: Россия принимает меры для недопущения провокаций с судном «Разони» из Одессы

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Россия принимает меры для недопущения провокаций с первым судном с продовольствием из Одессы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Минобороны: Россия принимает меры для недопущения провокаций с судном «Разони» из Одессы
  • РИА Новости

В министерстве напомнили, что 1 августа судно «Разони» с кукурузой на борту под флагом Сьерра-Леоне направилось из порта Одессы в Ливан.

«Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — рассказал Мизинцев.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о выходе из одесского порта первого судна с 26 тыс. т кукурузы.

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