Минобороны: Россия принимает меры для недопущения провокаций с судном «Разони» из Одессы
- РИА Новости
В министерстве напомнили, что 1 августа судно «Разони» с кукурузой на борту под флагом Сьерра-Леоне направилось из порта Одессы в Ливан.
«Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — рассказал Мизинцев.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о выходе из одесского порта первого судна с 26 тыс. т кукурузы.