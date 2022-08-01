«При активном участии российских офицеров»: Минобороны РФ подтвердило выход первого судна с зерном из одесского порта

В организации гуманитарной операции по выходу судна Razoni с украинским зерном из порта Одессы приняли активное участие российские офицеры, входящие в состав совместного координационного центра в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ. В Кремле назвали произошедшее «весьма позитивным» фактом, выразив надежду, что договорённости между сторонами будут выполняться в дальнейшем. Генсек ООН Антониу Гутерреш также приветствовал начало реализации так называемой продуктовой сделки. При этом в Турции рассчитывают, что подобное сотрудничество станет основой «для обеспечения прекращения огня и стабильного мира» на Украине.

Российские офицеры приняли активное участие в подготовке операции по выходу первого судна с продовольствием из порта Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Управление гуманитарной операцией по выходу первого судна с сельскохозяйственной продукцией было спланировано при активном участии российских офицеров, входящих в состав совместного координационного центра в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно, гружённое кукурузой, должно прибыть в акваторию порта Стамбул 2 августа.

«1 августа около 09:20 мск судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины вышло из порта Одессы. Морской коридор, по которому движется судно Razoni, проходит в северо-западной части Чёрного моря», — указали в ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «весьма и весьма позитивным» фактом отправку первого судна с зерном. По его мнению, представлена «хорошая возможность» протестировать выполнение соглашений, заключённых в ходе стамбульских переговоров.

«Будем надеяться, что со всех сторон все договорённости будут выполняться и что они будут работать эффективно», — указал он.

22 июля в Стамбуле состоялось подписание двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. От российской стороны в церемонии принял участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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В первом меморандуме говорится об обязательствах ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй же документ устанавливает алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Основу последнего составляет предложенный Москвой механизм, предусматривающий морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

Антониу Гутерреш приветствовал отправку судна Razoni с грузом 26 тыс. т кукурузы из Одессы в ливанский порт Триполи. По его словам, возможность обеспечения доставки зерновых и продуктов питания на глобальные рынки — гуманитарная необходимость.

Генсек ООН также положительно отметил усилия совместного координационного центра, созданного в Стамбуле под эгидой ООН и включающего представителей Украины, России и Турции.

«Генеральный секретарь надеется, что это будет первым из множества торговых судов в рамках подписанной инициативы и что это принесёт так необходимую стабильность и будет содействовать глобальной продовольственной безопасности, особенно в наиболее уязвимых в гуманитарном отношении регионах», — говорится в заявлении.

Также указывается, что Всемирная продовольственная программа планирует «закупить, загрузить и отправить 30 тыс. т пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне».

Судно Razoni

© TURKISH NATIONAL DEFENSE MINISTRY/Anadolu Agency via Getty Images

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, в свою очередь, высказал надежду на то, что договорённости будут реализовываться и в дальнейшем. Он выразил признательность российской и украинской сторонам за вклад в реализацию соглашения.

«На сегодняшний день совместный координационный центр в Стамбуле — единственная площадка, где сообща работают представители РФ и Украины. Доверие, оказанное сторонами Турции, является предметом гордости для нашей страны», — цитирует его агентство Anadolu.

Глава турецкого Минобороны также указал, что срок действия «зернового соглашения» составляет 120 дней, но оно может быть пролонгировано: «Главное в этом вопросе — обеспечить гуманитарные потребности людей».

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что так называемая продуктовая сделка станет основой «для обеспечения прекращения огня и стабильного мира» на Украине.