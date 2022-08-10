Депутат Туров назвал попыткой давления на Россию обсуждение Западом визового вопроса
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«Страны Запада пытаются демонстрировать давление на Россию: это касается и экономического, и политического, и информационного давления. Конечно, происходят попытки воздействия на российское общество через различные механизмы», — рассказал депутат.
Он отметил, что сейчас обсуждается новая попытка давления на страну через визовый механизм.
«Но я уверен, что это никак не повлияет на настроение в обществе, не повлияет на Россию в общем. Те санкции, которые вводят западные страны, в первую очередь бьют по экономике как ЕС, так и других стран», — заключил Туров.
Ранее стало известно, что в ЕС обсуждают возможность прекращения выдачи виз россиянам в рамках санкций.
При этом официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт заявил, что в кабмине ФРГ нет единой позиции по этому вопросу.
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