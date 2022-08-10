В ЕС обсуждают возможность прекращения выдачи виз россиянам в рамках санкций

В Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нём содержаться», — цитирует его РИА Новости.

В начале августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с инициативой включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.

Также сообщалось, что премьер Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.