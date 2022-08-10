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Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по выдаче шенгенских виз россиянам

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В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу прекращения выдачи россиянам шенгенских виз, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по выдаче шенгенских виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © barisonal

«Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Хеберштрайт добавил, что у правительства ФРГ нет единой позиции по этому вопросу.

В заключении он попросил подождать объявления официальной позиции федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» её позицию.

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