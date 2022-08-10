Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по выдаче шенгенских виз россиянам

В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу прекращения выдачи россиянам шенгенских виз, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Хеберштрайт добавил, что у правительства ФРГ нет единой позиции по этому вопросу.

В заключении он попросил подождать объявления официальной позиции федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» её позицию.