Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по выдаче шенгенских виз россиянам
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«Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе», — цитирует его РИА Новости.
Хеберштрайт добавил, что у правительства ФРГ нет единой позиции по этому вопросу.
В заключении он попросил подождать объявления официальной позиции федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.
По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» её позицию.