«Без каких-либо бюрократических блокировок»: как на Украине требуют от ЕС обеспечить бесперебойное финансирование

Украина рассчитывает на достаточное и своевременное финансирование со стороны европейских стран и на то, что этот процесс будет идти без бюрократических проволочек, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, ежемесячный дефицит только госбюджета составляет около $5 млрд. В связи с этим он призвал страны, которые блокируют передачу денег Украине, «немедленно исправить эту проблему». Ранее в Еврокомиссии поясняли, что выделение Киеву средств приостановилось из-за отсутствия необходимой для этого подушки безопасности. Эксперты отмечают, что на Западе сейчас на первый план выходят внутренние проблемы, связанные в том числе с приближением отопительного сезона, и свободных денег у ЕС уже нет.

Киеву нужна финансовая помощь от европейских стран, которая должна быть предоставлена без каких-либо бюрократических проволочек. С таким заявлением на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы выступил украинский президент Владимир Зеленский.

«Достаточная и своевременная финансовая поддержка для нашего государства, для бюджета и для Fast Recovery (плана восстановления инфраструктуры Украины. — RT) — это так же жизненно важно, как оружие и снаряды для нашей армии и санкции против России... Нужны финансы для Украины в достаточном объёме и без каких-либо бюрократических блокировок», — сказал он.

По его словам, Россия получает десятки миллиардов долларов благодаря торговле с другими странами, в том числе с государствами Европы, в то время как ежемесячный дефицит только государственного бюджета Украины составляет около $5 млрд.

«И государство, которое блокирует это финансирование для Украины, не может иметь оправданий и должно помнить, что оно европейское государство, и должно немедленно исправить эту проблему», — подчеркнул он.

Помимо этого Зеленский потребовал от европейцев увеличения поставок оружия и боеприпасов, а также ужесточения санкционного и политического давления на Россию.

«Санкции против России нужно усилить и не позволять их обходить... Необходим эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, — сказал украинский президент. — Это наш с вами долг перед нашими государствами, перед всеми будущими поколениями свободных людей — сделать всё, чтобы остановить Россию, обеспечить её проигрыш».

Президент Украины Владимир Зеленский

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Финансовые трудности

Напомним, Украина ожидает от ЕС финансового содействия в размере €8 млрд в рамках макрофинансовой помощи, которая выражается в льготных кредитах. Общая сумма, одобренная Европейским советом, составляет €9 млрд, из которых €1 млрд был перечислен в начале августа. Затем финансовые поступления остановились. В Еврокомиссии ситуацию объяснили нехваткой средств в бюджете для создания подушки безопасности, необходимой для дальнейшего выделения средств.

Однако в Киеве заподозрили ЕС в намеренной приостановке финансирования. Так, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква на брифинге 2 августа заявил, что дальнейшие транши блокируют несколько стран объединения.

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«Ожидаем получения ещё €8 млрд. К сожалению, некоторые государства Европейского союза, в частности Германия, пока что блокируют рассмотрение этого вопроса. Президент Украины ведёт активные переговоры со своими партнёрами», — сказал он.

Мнение об искусственной задержке позднее высказал и Зеленский: «Выдача €8 млрд Украине сейчас приостановлена, и такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашей страны — это или преступление, или ошибка». По его словам, он «ежедневно и разными способами» напоминает лидерам Евросоюза, что «нельзя делать заложниками нерешительности или бюрократизма» простых украинцев, которые зависят от бюджетных выплат. При этом политик отметил, что не хочет уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине.

Между тем, по оценке Еврокомиссии, общая макрофинансовая поддержка, которую ЕС предоставил Киеву с марта нынешнего года, составляет €2,2 млрд. Всего же с 2014 года Евросоюз выдал Украине более €5 млрд в рамках пяти программ макрофинансовoй помощи «в поддержку реформ».

При этом в ЕС уже ставят под сомнение способность Украины выплатить долги по полученным ею кредитам. В частности, такое мнение в обращении к Еврокомиссии высказал французский европарламентарий Тьерри Мариани. По его словам, в Международном валютном фонде считают необходимым «уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения». В связи с этим он обратился к ЕК с вопросом, может ли она гарантировать, что размер предоставляемой Украине помощи будет рассчитан «исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы».

Здание Еврокомиссии

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В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País 11 августа заявил, что жители ЕС должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины и сохранение единства.

«Европейцы должны быть готовы к столкновению с затяжным конфликтом в поисках политических решений», — цитирует ТАСС Борреля.

При этом, по его мнению, та военная помощь, которую содружество оказывает Украине, не мешает налаживанию диалога между конфликтующими сторонами.

«ЕС сам загнал себя в угол»

Опрошенные RT эксперты называют очередные требования Киева к Евросоюзу попыткой выбить для себя как можно больше дотаций, пока конфликт на Украине всё ещё отвечает интересам Запада.

«Нынешний киевский режим понимает, что возвращать долги придётся не ему, поэтому позволяет себе загонять страну в долги. Пока со стороны Запада есть заказ на антироссийскую деятельность, Украина может смело рассчитывать на то, что её будут поддерживать, точнее, не дадут умереть», — пояснил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Однако у Европы сейчас на первый план выходят собственные внутренние проблемы, которые усугубляются приближающимся отопительным сезоном. Поэтому в Брюсселе начинают считать деньги, отметил аналитик.

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«Возможно, Брюссель и рад беспрепятственно выдавать деньги Украине, как раньше. Но изыскивать для этого возможности становится всё сложнее. Ведь всё меньше стран ЕС хотят давать гарантии, которые обеспечили бы новые транши, поскольку им самим средств не хватает», — добавил политолог.

Сходной точки зрения придерживается зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с RT он отметил, что взгляды евробюрократов и населения стран ЕС на внешнюю политику и последствия выбранного курса расходятся. Если задача правящих верхушек — ослабить и измотать Россию, для чего они задействуют вредящие своим странам санкции, то простые европейцы хотят низких цен на продукты и энергию.

«Жители стран ЕС не понимают, зачем им жертвовать комфортом ради Украины, когда, на их взгляд, вся необходимая помощь и так ей была предоставлена. К тому же на фоне роста цен на газ там всё больше склоняются к тому, что «своя рубашка ближе к телу», и политические лозунги про «потерпеть» их не устраивают», — сказал эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в комментарии RT подчеркнул, что те €8 млрд, которые так ждут в Киеве, на деле являются кредитом, который придётся возвращать. Однако в ЕС совсем не уверены в возможностях Украины, добавил он.

«ЕС не благотворительная организация, которая безвозмездно может раздавать деньги. И там прекрасно понимают недолговечность режима Зеленского, а также ненадёжность его обещаний расплатиться с долгами. Это и объясняет, почему ЕС взял паузу и уклоняется от дальнейших траншей», — отметил аналитик.

Нынешняя ситуация вокруг Украины всё меньше соответствует интересам Европы, подчеркнул Александр Дудчак. Россия продолжает спецоперацию, санкции всё больнее бьют по ЕС, Украина сильно «закрепощена» — всё это играет на руку только США, отметил он.

«Однако в ЕС, осознавая невыгодность ситуации, тем не менее не могут дистанцироваться от неё, так как находятся под сильным влиянием США. При всей усталости от Украины в ЕС пока не понимают, как развязаться с ней, потому что Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием и требует того же от европейцев. К тому же столько всего было сказано и сделано против России, что просто так выйти из ситуации Брюссель не может. Это говорит лишь о том, что ЕС сам загнал себя в угол, пытаясь во всём следовать курсу Соединённых Штатов», — резюмировал политолог.