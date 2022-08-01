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В ЕК заявили о необходимости подушки безопасности ЕС для новых кредитов Украине

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Для предоставления Украине дополнительных кредитов на сумму до €8 млрд, которые предусмотрены ранее объявленной новой программой макрофинансовой помощи, Евросоюзу необходима дополнительная подушка безопасности, на которую в данный момент в европейском бюджете нет средств, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.
В ЕК заявили о необходимости подушки безопасности ЕС для новых кредитов Украине
  • РИА Новости

«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», — цитирует её РИА Новости.

Учитывая данную ситуацию, отметила она, ЕК ищет альтернативные варианты помощи Украине, в том числе предоставление гарантий от стран Европейского союза.

«Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», — заключила представитель Еврокомиссии.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.

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