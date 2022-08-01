В ЕК заявили о необходимости подушки безопасности ЕС для новых кредитов Украине

Для предоставления Украине дополнительных кредитов на сумму до €8 млрд, которые предусмотрены ранее объявленной новой программой макрофинансовой помощи, Евросоюзу необходима дополнительная подушка безопасности, на которую в данный момент в европейском бюджете нет средств, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

РИА Новости