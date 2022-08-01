В ЕК заявили о необходимости подушки безопасности ЕС для новых кредитов Украине
- РИА Новости
«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», — цитирует её РИА Новости.
Учитывая данную ситуацию, отметила она, ЕК ищет альтернативные варианты помощи Украине, в том числе предоставление гарантий от стран Европейского союза.
«Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», — заключила представитель Еврокомиссии.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.