«Всё больше втягиваются в конфликт»: как посольство России оценило выделение Киеву нового транша военной помощи США

Выделяя Киеву очередной пакет военной помощи на $1 млрд, Вашингтон продолжает «подливать масло в огонь» украинского конфликта, заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. По его словам, недальновидные шаги Вашингтона создают у Киева иллюзию возможности «измотать» Россию и «победить на поле боя». В результате растёт число жертв авантюрной политики украинских властей, подчеркнул дипломат. Он также констатировал, что США всё больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии с РФ. Как он отметил, это лишь продлит «агонию украинского режима». По мнению экспертов, выделение беспрецедентного количества вооружений Киеву говорит о том, что представители американской администрации давно стали стороной конфликта на Украине и тратят на это колоссальные средства, но не получают при этом желаемых результатов.

Выделяя Киеву очередной пакет военной помощи на $1 млрд, Вашингтон продолжает «подливать масло в огонь» украинского конфликта, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«(Это. — RT) подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса. На таком фоне особенно циничными выглядят заявления представителей администрации о том, что поставки ПВН (продукции военного назначения. — RT) усилят позиции Киева за «вероятным» столом переговоров. Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединённых Штатов — максимально затянуть конфликт», — заявил Антонов.

По его словам, недальновидные шаги Вашингтона создают «у беспринципных деятелей в Киеве» иллюзию возможности «измотать» Россию и победить на поле боя.

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«В результате растёт число жертв авантюрной политики правящего класса Украины. Соединённые Штаты Америки всё больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Российской Федерацией. Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», — отметил российский посол.

Как отметил Антонов, безудержная накачка республики оружием всё чаще вызывает беспокойство в самих Соединённых Штатах.

«Американские эксперты, обозреватели ведущих изданий и простые граждане задаются вопросом: сколько помощи доходит по назначению? Появляется множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке ПВН. Это доказывает, что замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», — сказал он.

Однако часть американского оружия всё же попадает на линию фронта, отметил Антонов.

«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь ещё и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», — заявил российский дипломат.

Посольство России в США

AP

© Susan Walsh

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, сообщение Антонова содержит достаточно точный анализ той политики, которую проводит Вашингтон на Украине.

«Это действительно крайне опасный курс. Выделение беспрецедентного количества вооружений Киеву говорит о том, что американцы давно стали стороной конфликта на Украине. Руководство США даже жертвует интересами собственного населения, которое погрязло в экономических и социальных проблемах, вызванных неверными действиями Джо Байдена и его желанием во что бы то ни стало вести войну до последнего украинца», — заявил эксперт в беседе с RT.

Очередной пакет

По данным Пентагона, при администрации 46-го президента США Вашингтон потратил около $9,8 млрд на оказание военной помощи Киеву, в том числе $9,1 млрд — за время спецоперации России на Украине.

В Пентагоне сообщали, что поставили киевскому режиму более 1,4 тыс. зенитно-ракетных систем (ЗРС) Stinger, 126 гаубиц калибра 155 мм и снаряды к ним, две ЗРС NASAMS, 20 вертолётов Ми-17, сотни бронированных машин, 200 бронетранспортёров (БТР) М113, более 10 тыс. гранатомётов и единиц стрелкового оружия, а также свыше 59 млн патронов к нему. Соединённые Штаты также направили на Украину более 700 беспилотников Switchblade, около 121 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost и БПЛА Puma.

Кроме того, Вашингтон уже передал Киеву 16 реактивных систем залпового огня HIMARS, что в Минобороны США назвали достаточной партией.

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Последний американский пакет в $1 млрд на нужды украинских властей и ВСУ включает боеприпасы для HIMARS и NASAMS. При этом замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль во время брифинга отказался отвечать на вопрос, сколько ракет для HIMARS включено в новый пакет военной помощи, подчеркнув, что США не хотят таким образом «давать России информацию о каждой мельчайшей подробности».

«Мы направили HIMARS и соответствующие боеприпасы, именуемые GMLRS, то есть «управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня», — это высокоточные ракеты с дальностью около 70 км. За последние недели мы предоставили сотни таких систем (снарядов. — RT). Но конкретизировать число в рамках данного пакета я не буду», — отметил он.

Кроме того, помимо GMLRS, в новую партию военной помощи Вашингтона Киеву входит 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 20 миномётных систем калибра 120 мм и 20 тыс. миномётных снарядов калибра 120 мм, а также противопехотные мины Claymore. Кроме того, США выделят ВСУ тысячу ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

Реактивная система залпового огня HIMARS

Gettyimages.ru

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Как сообщил Каль, это крупнейшее на данный момент «единовременное предоставление американского вооружения и оборудования» в рамках президентских полномочий.

«Всё это критически значимые средства для помощи украинцам в отражении российского наступления на востоке, но также для реакции на развитие событий на юге и в других местах», — сказал замминистра обороны США по политическим делам.

При этом Каль не исключил отправки на Украину в будущем «западных летательных аппаратов», однако подчеркнул, что пока Пентагон сосредоточен на другого вида военной поддержке — «не на том, что может иметь эффект через год, два, три и так далее».

«Не получая нужных дивидендов»

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву на $1 млрд в очередной раз подтверждает, что основным бенефициаром конфликта на Украине являются Соединённые Штаты.

«Если бы не было такого рода поставок, то сопротивление ВСУ уже давно бы закончилось и среди мирных граждан больше никто бы не погибал. Не нужно забывать, что американские поставки таких боеприпасов, которые включены в новую порцию военной помощи, как, например, десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также управляемые снаряды для РСЗО, приводят к тому, что украинская армия в итоге ведёт террористические удары по территориям ЛДНР», — заявил он.

При этом аналитики сходятся во мнении, что 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, даже с учётом потерь Киевом ряда гаубиц М777, для которых они предназначены, хватит на достаточно короткий промежуток времени.

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Ранее Telegram-канал «Военная хроника» провёл расчёт того, как быстро могут расходоваться боеприпасы, поставленные США для американских гаубиц М777 на Украину. Расчёты делались на основе «Сравнительного анализа использования современной 155-мм артиллерии» (Comparative Analysis Of Contemporary 155 mm Artillery Projectiles), изданного Полевой артиллерийской школой США (Field Artillery School). Журналистами были взяты данные о поставках 108 орудий М777 и 220 тыс. выстрелов к ним, о чём сообщал в своё время Пентагон. По подсчётам «Военной хроники», в среднем этих запасов хватит примерно на полтора-два месяца.

Леонков также отметил, что, поставляя такие боеприпасы, как миномётные системы калибра 120 мм и снаряды к ним, а также противопехотные мины Claymore и противотанковые системы AT4, США надеются, что ВСУ сможет сдержать наступление союзных армий России и ЛДНР.

«Вашингтон хочет, чтобы этим оружием украинские военные били по российским бронетанковым частям, бронированным машинам и живой силе», — сказал эксперт.

Однако, по мнению Леонкова, несмотря на массовые поставки американского оружия, США не удаётся изменить ход спецоперации России на Украине.

«РФ продолжает выполнять свои задачи. Украинский проект пока не приносит желаемых результатов Вашингтону, хотя затраты на него увеличиваются в геометрической прогрессии. Уже ни для кого не секрет, что Владимира Зеленского обвиняют на Западе в перепродаже западного оружия и коррупции. Возможно, по этой причине США больше не намерены направлять Киеву HIMARS. Американцы не любят тратить деньги, не получая нужных им дивидендов», — констатировал аналитик.

Пентагон

AFP

© Stefani Reynolds

Напомним, 9 августа Минобороны РФ сообщило, что ВМФ России уничтожил более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS в Черкасской области. Ранее, в конце июля, ВС РФ также уничтожили более 100 ракет к HIMARS в Днепропетровской области.

«Если учесть, что один такой снаряд стоит около $150 тыс., то потеря только 300 таких единиц — это не менее $45 млн. Это демонстрирует бесполезность колоссальных трат Вашингтона на Киев», — заявил Леонков.

В свою очередь, Юрий Кнутов заявил, что, когда Вашингтон только направлял HIMARS и другие вооружения на Украину, он рассчитывал, что запасы российского оружия, например такого, как ракеты «Калибр» и другое высокоточное современное вооружение, иссякнут, но просчитался.

«Они ошиблись в своих прогнозах. Ресурсы ВПК России с поставленными задачами на Украине успешно справляются, несмотря на передачу Киеву систем NASAMS, которая призвана бороться с крылатыми ракетами «Калибр» и с авиацией, действующей на малых высотах», — сказал Кнутов.

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Он также считает, что впоследствии Вашингтон может направить Киеву новые виды вооружений, в частности ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). По мнению аналитика, информация CNN об уже произошедшей отправке Вашингтоном такого оружия Киеву «вполне может соответствовать действительности».

Напомним, телеканал CNN, который ссылается на источник в Пентагоне, сообщил, что Вашингтон направил Киеву высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM), которые могут применяться украинской авиацией против российских радаров. По данным ВВС США, ракеты HARM, произведённые компанией Raytheon, имеют дальность действия около 50 км, что делает их одним из самых дальнобойных видов оружия, которое Вашингтон предоставлял Киеву, сообщает CNN. Отмечается, что украинские военные могут использовать эти ракеты для поражения российских зенитных систем, таких как С-400, а также — контрбатарейных радаров.

«Несмотря на то что Киев публично не признавал факта получения или использования HARM, в последние дни в средствах массовой информации сообщали, что на Украине обнаружили обломки такой ракеты. Если подобное оружие уже поставлялось или будет направляться США, это может привести к очередному витку эскалации ситуации», — отметил Кнутов.

Он также назвал «опасной тенденцией» заявления представителя Пентагона, в которых он не исключает отправку на Украину западных летательных аппаратов.

«Такой шаг может привести к ещё большему обострению ситуации. Поэтому в случае переброски таких истребителей, как американский F-16, европейский Eurofighter Typhoon или шведский Gripen, перед ВС РФ будет стоять основная задача — сбить эти воздушные суда», — считает эксперт.

Впрочем, аналитики уверены, что как текущие, так и вероятные поставки американского оружия на Украину не смогут помешать России выполнить задачи спецоперации.