военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пентагон: Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

Короткая ссылка
США считают, что Украина получила достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.
Пентагон: Украина получила достаточно РСЗО HIMARS
  • © U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Каль, Украина получила 16 РСЗО HIMARS от Соединённых Штатов, три идентичные установки М270 от Великобритании. Ещё три готовится передать Германия.

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем», — сказал замглавы Пентагона.

По его словам, приоритетом является обеспечение устойчивых поставок управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить