Пентагон: Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

США считают, что Украина получила достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Каль, Украина получила 16 РСЗО HIMARS от Соединённых Штатов, три идентичные установки М270 от Великобритании. Ещё три готовится передать Германия.

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем», — сказал замглавы Пентагона.

По его словам, приоритетом является обеспечение устойчивых поставок управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.