«Акт ядерного терроризма»: к каким последствиям могут привести атаки украинской стороны на Запорожскую АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ крайне опасны и чреваты катастрофическими последствиями, заявили в Кремле. Как сообщили в Минобороны РФ, из-за атаки украинских военных на ЗАЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление, была также повреждена высоковольтная линия «Каховская», которая обеспечивает подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области. Если на ЗАЭС произойдёт авария, это приведёт к глобальной техногенной катастрофе, которая по масштабам значительно превысит последствия ЧП в Чернобыле и Фукусиме, сообщили ранее в Минобороны РФ. По мнению экспертов, удары ВСУ действительно могут привести к масштабному бедствию, фатальные последствия которого трудно будет ликвидировать и через десятки лет.

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ крайне опасны и чреваты катастрофическими последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооружённых сил — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы», — заявил Песков.

Он выразил надежду, что государства Запада, которые имеют «абсолютное влияние на украинское руководство», используют его для исключения подобных обстрелов в будущем.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские власти, обстреливая ЗАЭС, «фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь подпалить её в угоду своим нацистским идолам».

Как сообщили в Минобороны России, на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. В ведомстве заявили, что пожарным расчётам удалось его ликвидировать.

«7 августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12:40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населённого пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлён обстрел Запорожской АЭС», — говорится в заявлении военного ведомства.

В результате была повреждена высоковольтная линия «Каховская», которая обеспечивает подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области, информировали в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве также сообщили, что 5 августа украинские националисты во время плановой смены сотрудников нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС.

«В результате обстрелов повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Более 10 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооружённых сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала», — отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны России назвали атаку ВСУ на ЗАЭС «преступными действиями» украинских властей. Как подчеркнули в ведомстве, если на Запорожской АЭС произойдёт авария, это приведёт к глобальной техногенной катастрофе, которая по масштабам радиоактивного загрязнения «значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме».

Минобороны России

РИА Новости

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«В зоне радиационного заражения (более 5300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — предупредили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что последствия такой техногенной катастрофы могут быть и более масштабными.

«Ситуация может серьёзно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Чёрное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся заражёнными с высоким уровнем радиации», — говорится в сообщении военного министерства РФ.

В свою очередь, Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назвал «самоубийственной» атаку на АЭС и выразил надежду, что такого рода действия прекратятся. Он также заявил о поддержке всемирной организацией МАГАТЭ в их усилиях создать условия для стабилизации ситуации на станции.

Колоссальные последствия

Как заявил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с RT, атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, самую крупную электростанцию в Европе, действительно могут привести к катастрофическим последствиям.

«Если удары напрямую будут касаться частей АЭС, которые отвечают за производство электроэнергии, их повреждение может привести к радиоактивным выбросам. Большую опасность могут представлять и попытки ВСУ обстреливать хранилища с отработанным ядерным топливом. Но даже если они будут бить и целиться по менее значимым объектам на атомной электростанции, не исключено, что ситуация может пойти по внештатному сценарию: ВСУ могут случайно попасть не туда, куда планировали», — отметил аналитик.

В случае значительного повреждения АЭС возникнет ситуация, когда опасности будет подвергнута не только территория вокруг атомной электростанции — Запорожская и Днепропетровская области, но и целый ряд стран.

«ЗАЭС стоит на берегу Днепра, и в случае, если возникает внештатная ситуация, при которой произойдёт радиоактивный выброс, эти вещества попадут в реку, по которой могут добраться до Чёрного и Средиземного морей, а также стран, которые там расположены. Эти государства могут очень серьёзно пострадать, а потому в их же интересах, какая бы не была у них политическая позиция, выступить за обеспечение радиационной безопасности на ЗАЭС и призвать к этому Киев», — заявил эксперт.

По оценкам Кондратьева, в случае самого негативного сценария удары ВСУ могут привести к такому бедствию, фатальные последствия которого трудно будет ликвидировать и через десятки лет.

«Территория на многие километры от ЗАЭС будет непригодна для проживания людей, для нормальной хозяйственной деятельности. И, возможно, если мы сравниваем с чернобыльским кейсом, это может привести даже к более тяжёлым последствиям», — считает аналитик.

При этом Кандратьев отметил, что в украинских СМИ появляются фейковые сообщения о якобы минировании Запорожской АЭС российской стороной, которые выглядят, по его словам, «мягко говоря, неправдоподобно».

«Россия вложила много сил и средств в обеспечение безопасности Запорожской АЭС, а также в поддержание её работы, поэтому рисковать таким важным объектом точно не будет», — заявил эксперт.

«С точностью до наоборот»

Между тем посольство РФ в Вашингтоне сообщило о кампании по дискредитации России из-за ситуации с ЗАЭС.

«Обратили внимание на развернувшуюся в местных (американских. — RT) СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать нашей стране ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции», — говорится в сообщении российского посольства в его Telegram-канале.

Как подчеркнули в дипведомстве, реальное положение дел «обстоит с точностью до наоборот».

«По сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, украинские националисты 5 августа выпустили артиллерийские снаряды по территории указанного объекта», — отмечается в сообщении дипмиссии.

Посольство РФ в Вашингтоне

AP

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В комментарии посольства России в Вашингтоне также говорится, что формирования ВСУ преднамеренно обстреливают Запорожскую АЭС.

«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — сообщило российское диппредставительство.

Посольство РФ в США призвало ООН и МАГАТЭ осудить преступные действия Киева и принять немедленные меры, чтобы не допустить подобных провокаций, а американских журналистов — «прекратить горланить русофобские измышления».

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Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, попытки дискредитировать Россию в ситуации вокруг Запорожской АЭС — «часть плана по очернению РФ».

«Киевский режим намеренно обстреливает объект, который имеет высокую степень опасности, игнорируя высокий риск колоссальной техногенной катастрофы, а американские СМИ, чтобы прикрыть украинских националистов, тиражируют заявления о том, что это РФ обстреляла АЭС. Абсурд данной информационной атаки абсолютно в духе Оруэлла, когда знаки меняются местами и правда становится ложью», — заявил аналитик в разговоре с RT.

По мнению Шаповалова, именно по такому принципу действуют сейчас американские СМИ.

«Они игнорируют тот факт, что именно из-за действий ВСУ на ЗАЭС может случиться катастрофа века и путём дезинформации, а также грубых подтасовок стараются сконструировать параллельную реальность, далёкую от действительности. Это нужно, чтобы создать образ России как агрессора», — отметил эксперт.

Курс по дискредитации

Напомним, посольство РФ в Вашингтоне уже далеко не первый раз обращает внимание на случаи дискредитации России в американских СМИ и опровергает эти данные.

Так, 17 марта дипведомство обратило внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в средствах массовой информации США, связанную с тиражируемым фейком о якобы причастности российских военных к удару по мариупольскому драматическому театру. В дипломатическом представительстве категорично отвергли эти обвинения, подчеркнув, что никаких задач, связанных с атаками «по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла».

Ранее телеканал CNN сообщал, что произведённая 16 марта бомбардировка мариупольского театра «стала одной из самых беспардонных атак России на гражданское население» с начала спецоперации РФ на Украине. Кроме того, как отмечал телеканал CBS News, якобы «российская бомбардировка» драматического театра в Мариуполе выделяется «как наиболее смертоносная» атака на гражданское население.

Микрофон телеканала CNN

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Позднее в марте посольство России в США опровергло и информацию, тиражируемую в американских СМИ, о якобы создании ВС РФ «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя. Как подчеркнули в ведомстве, российские военные не создают никаких преград мирному населению, «а помогают остаться живыми, обеспечивают продуктами питания и медикаментами».

Позднее, 7 апреля, российское диппредставительство в Вашингтоне развеяло очередную дезинформацию, касающуюся трагических событий в украинском городе Буча, которая изначально тиражировалась западными СМИ, в том числе и американскими. Как сообщало ранее Минобороны, все опубликованные данные, которые якобы говорят о «преступлениях» ВС РФ в Буче, — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ».

В конце апреля в МИД России обратили внимание на то, как в западных и в частности, в американских СМИ, начался новый дезинформационный виток компании по дискредитации России. На этот раз Москву обвинили в том, что она якобы «грозит Третьей мировой ядерной войной».

«Наша страна (РФ. — RT ) против ядерной войны», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее телеканал CBS News опубликовал материал под заголовком: «Россия говорит, что война на Украине может стать ядерной, если Запад продолжит отправлять оружие».

В мае посольство РФ в США обратило внимание на утверждения американских СМИ о якобы угрозе применения российскими ВС химоружия на Украине, назвав их «фальшивками».

Ранее телеканал CNBC опубликовал статью с названием: «Если Путин применит на Украине химическое оружие, это станет «переломным моментом» для НАТО».

В середине июля российское диппредставительство в Вашингтоне сообщило, что в американских СМИ продолжается кампания по дискредитации России «через раздувание мнимой угрозы применения ВС РФ биологического оружия». Позже в том же месяце в российском посольстве заявили о фейке в материале издания Washington Examiner под названием «Как Россия может использовать любовь вашей тётушки к генеалогии, чтобы убить вас». В ведомстве отвергли информацию в этой статье о том, что якобы враждебные режимы работают над боевыми штаммами на основе генетического кода отдельных наций.

Владимир Шаповалов считает, что США за счёт такого рода фейков, как в частности и о Запорожской АЭС, ведут спланированную «информационную войну против России».

«На протяжении последних месяцев идёт очень интенсивная кампания по дискредитации России. Каждое событие, которое происходит, интерпретируется в нужном для Вашингтона русле. При этом преступные действия ВСУ замалчиваются, как это происходит с Запорожской АЭС», — отметил эксперт.

Схожего мнения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В комментарии RT он сказал, что в США Россию «обвиняют во всех смертных грехах».