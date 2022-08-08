Захарова заявила, что Киев обстрелами ЗАЭС «берёт в заложники всю Европу»
- РИА Новости
Захарова заявила, что приверженцы бандеровской идеологии «выбрали в качестве цели не только народы России и Украины».
«Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь подпалить её в угоду своим нацистским идолам», — отметила представитель МИД, комментируя обстрелы Запорожской АЭС.
Ранее Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.
По данным министерства, на Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ 7 августа произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.