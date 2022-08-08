Захарова заявила, что Киев обстрелами ЗАЭС «берёт в заложники всю Европу»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск, заявила, что Киев таким образом «берёт в заложники всю Европу».

Захарова заявила, что приверженцы бандеровской идеологии «выбрали в качестве цели не только народы России и Украины».

«Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь подпалить её в угоду своим нацистским идолам», — отметила представитель МИД, комментируя обстрелы Запорожской АЭС.

Ранее Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.

По данным министерства, на Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ 7 августа произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.