Удар ВКС России по пунктам дислокации: в МО РФ сообщили об уничтожении в Харькове более 100 националистов

Удары ВКС России поразили пункты временной дислокации 3-й бригады Национальной гвардии Украины в Харькове. Об этом заявили в Минобороны РФ. По сообщению ведомства, были уничтожены более 100 националистов. Кроме того, в МО отметили, что киевский режим из-за высоких потерь принимает меры по восполнению некомплекта личного состава, в том числе досрочно отправляет на передовую неподготовленных солдат.

ВКС России нанесли удар по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что в результате удара были уничтожены до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования нанесли удар по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Дзержинск Донецкой Народной Республики.

Потери Киева составили до 70 военнослужащих, кроме того, было уничтожено три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.

ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харькове, в результате были уничтожены более 100 националистов, добавили в МО.

«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады Национальной гвардии уничтожены свыше 100 националистов», — подчеркнул Конашенков.

В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим несёт большие потери, в связи с чем на передовую направляют в том числе раненых, которые не прошли полный курс реабилитации.

«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», — заявил Конашенков.

Также на russian.rt.com Удар по пунктам временной дислокации: в МО РФ заявили об уничтожении до 150 военных ВСУ в Запорожской области

Удары авиации и работа ПВО

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, а также живую силу и военную технику ВСУ в 173 районах.

Были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», пять складов боеприпасов, а также арсенал в Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б».

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников и перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса было уничтожено 263 самолёта противника, 145 вертолётов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также на russian.rt.com «Растёт недовольство»: почему на Украине заговорили о задержке финансовой помощи из Европы

Ситуация вокруг Запорожской АЭС





В ночь на воскресенье, 7 августа, украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по территории Запорожской АЭС. Как сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара, осколки упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока станции.

Также по теме «Чёрный день для Горловки и республики»: в ДНР погибла командир дивизиона реактивной артиллерии Ольга Качура Сегодня cтало известно о гибели командира дивизиона реактивной артиллерии Вооружённых сил ДНР полковника Ольги Качуры, позывной Корса....

«В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м», — отметил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, Москва расценивает обстрел Киевом Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма.

«Подчёркиваем, что это не первая подобная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах. Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооружёнными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создаётся реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — отмечал в ходе брифинга руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.