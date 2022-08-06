МИД назвал безосновательными попытки пересмотра прав России на зарубежные активы СССР

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки пересмотреть права Москвы на зарубежные активы Советского Союза не имеют под собой правовых оснований.

Захарова отметила, что заявление украинского посла в Британии Вадима Пристайко о требовании Киева к Москве вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований.

«Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», — сказала она.

Ранее Пристайко заявил, что Россия должна вернуть Киеву «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала требование Пристайко некорректным и не соответствующим нормам международного права.