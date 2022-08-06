МИД назвал безосновательными попытки пересмотра прав России на зарубежные активы СССР
- РИА Новости
Захарова отметила, что заявление украинского посла в Британии Вадима Пристайко о требовании Киева к Москве вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований.
«Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», — сказала она.
Ранее Пристайко заявил, что Россия должна вернуть Киеву «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала требование Пристайко некорректным и не соответствующим нормам международного права.