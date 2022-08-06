военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД назвал безосновательными попытки пересмотра прав России на зарубежные активы СССР

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки пересмотреть права Москвы на зарубежные активы Советского Союза не имеют под собой правовых оснований.
МИД назвал безосновательными попытки пересмотра прав России на зарубежные активы СССР
  • РИА Новости

Захарова отметила, что заявление украинского посла в Британии Вадима Пристайко о требовании Киева к Москве вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований.

«Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», — сказала она.

Ранее Пристайко заявил, что Россия должна вернуть Киеву «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала требование Пристайко некорректным и не соответствующим нормам международного права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить