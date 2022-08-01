Сенатор Ковитиди осудила призыв Пристайко вернуть треть зарубежного имущества СССР

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.

По словам сенатора, требования украинского посла «некорректны, не соответствуют нормам международного права», а следовательно, «удовлетворению не подлежат».

Она также отметила, что Россия «заплатила все долги, не только Советского Союза, но даже царской империи».

«В 1993 году Россия полностью взвалила на себя всю долговую ношу советского государства, и ни одна из братских республик не подставила своё плечо для того, чтобы расплатиться по этим счетам, а в наследство России остались лишь огромные долги... В обмен на это Россия получила контроль над определёнными союзными активами и имуществом», — рассказала Ковитиди.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.