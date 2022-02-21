Путин напомнил, что Киев отказался выполнять соглашения о возврате части советских активов

Россия полностью рассчиталась за долги Советского Союза, а Киев отказался выполнять соглашения о возврате части советских активов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе обращения.

RT ведёт трансляцию.

«Новые независимые государства должны были отказаться от части советских зарубежных активов, и соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал и позднее просто отказался исполнять», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия взяла на себя погашение долга СССР и полностью по нему рассчиталась к 2017 году.

Ранее Путин в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история» заявил о невыполнении Киевом обязательств по передаче России заграничного имущества СССР.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал эти заявления необоснованными.