Путин напомнил, что Киев отказался выполнять соглашения о возврате части советских активов
- AP
RT ведёт трансляцию.
«Новые независимые государства должны были отказаться от части советских зарубежных активов, и соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал и позднее просто отказался исполнять», — заявил Путин.
Он отметил, что Россия взяла на себя погашение долга СССР и полностью по нему рассчиталась к 2017 году.
Ранее Путин в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история» заявил о невыполнении Киевом обязательств по передаче России заграничного имущества СССР.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал эти заявления необоснованными.