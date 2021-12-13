МИД Украины назвал манипуляцией фактами заявление Путина об активах СССР

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Украина считает необоснованным заявление о невыполнении Киевом обязательств о передаче зарубежных активов СССР России. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в интервью агентству «Укринформ».
МИД Украины назвал манипуляцией фактами заявление Путина об активах СССР
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«Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации иностранных активов Советского Союза — манипуляция фактами», — сказал Николенко.

По его словам, российская сторона якобы отказалась предоставить информацию о стоимости украинских активов.

«Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», — заключил Николенко.

Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история» заявил о невыполнении Киевом обязательств по передаче России заграничного имущества СССР.

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