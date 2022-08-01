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Посол Украины Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР

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Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.
Посол Украины Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР
  • AP

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — цитирует Пристайко ТАСС.

Между тем он признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что всё его зарубежное имущество отойдёт России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.

В феврале российский президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью рассчиталась за долги Советского Союза, а Киев отказался выполнять соглашения о возврате части советских активов.

«Новые независимые государства должны были отказаться от части советских зарубежных активов, и соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал и позднее просто отказался исполнять», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия взяла на себя погашение долга СССР и полностью по нему рассчиталась к 2017 году.

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