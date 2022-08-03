«Чёрный день для Горловки и республики»: в ДНР погибла командир дивизиона реактивной артиллерии Ольга Качура

Сегодня cтало известно о гибели командира дивизиона реактивной артиллерии Вооружённых сил ДНР полковника Ольги Качуры, позывной Корса. Последние восемь лет Ольга провела на войне. А совсем недавно у неё побывала наша съёмочная группа. О жизни и смерти легендарной для ДНР женщины — в материале RT.

Командир дивизиона реактивной артиллерии Вооружённых сил ДНР Ольга Качура (позывной Корса) погибла в районе села Верхнеторецкое. Как рассказал RT источник в силовых структурах республики, машина, в которой находилась Корса, попала под обстрел украинской артиллерии. Женщину пытались спасти, но она умерла по дороге в больницу в Ясиноватой.

Корса была легендой Вооружённых сил ДНР. Она стояла у истоков создания подразделения реактивной артиллерии. В её подчинении было 140 бойцов. Боевой путь Ольги начался со Славянска в 2014 году, где она возглавила реактивное артиллерийское подразделение.

Иван Приходько, мэр Горловки, где жила Ольга Качура, выразил соболезнования её семье и близким.

«Сегодня чёрный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» — написал он в своём Telegram-канале.

«О чём здесь говорить. Это был лучший командир. Её нам будет не хватать», — сказал в беседе с RT один из бойцов подразделения Качуры.

По словам военкора Александра Сладкова, гибель Корсы — большая потеря для Донбасса.

«Я с уважением относился к Ольге Сергеевне. Это потеря для корпуса и для Донбасса. Это очень красивый, чуткий, деликатный человек. Она командовала мужским коллективом, реактивным дивизионом. Таких командиров, с такой историей участия в противостоянии нацисткой Украине уже мало осталось», — говорит Сладков.

Совсем недавно съёмочная группа RT побывала в дивизионе «Корса» — корреспонденты видели, с каким уважением и любовью относились бойцы к своему командиру.

«Когда меня определили в дивизион, ребята постарше говорили, что мне очень повезло. Про Корсу рассказывали, что она умная, мощный тактик — противнику не попадается», — рассказывал RT 18-летний Фрол Артамонов.

Военнослужащий Артём отмечал её строгость и требовательность. «Тяжело привыкнуть к такому человеку. Но вообще очень хороший командир у нас. Огонь просто», — говорил он.

Сама Ольга считала, что на войне нет особого разделения между полковником и рядовым: все едят за одним столом и живут в одинаковых условиях — и все ходят рядом со смертью.

Бойцы Качуры отмечали, что она всегда старалась их беречь. Перед тем как батарея выезжала на новые огневые позиции, Корса всегда проводила разведку и выбирала с комбатами наиболее выгодные места.

Несбывшаяся мечта

На вопрос, а есть ли вообще место женщине на войне, Ольга отвечала, что женщина уже изначально защитница.

«Она охраняет домашний очаг, своих детей, семью. Даже в природе ни один волк не будет так агрессивно защищать своего детёныша, как это сделает волчица. А ведь человек умнее, страшнее и яростнее волка. Тем более что некоторые мужчины в последнее время перестали быть теми заступниками, о которых мы читаем в книгах или которых мы видим в фильмах. Так что говорить, что защитниками должны быть исключительно мужчины, означает необоснованно сужать это понятие», — поясняла она.

Сама Качура могла стрелять фактически из всех видов артиллерийских орудий. Но, как уточняла Корса, больше всего её привлекала реактивная артиллерия, в которой есть и мощь, и красота.

Главной мечтой Ольги Качуры были победа и мир в Донбассе. Все последние восемь лет жители Донецка ждали разрешения конфликта, отмечала она.

«И эта война всё равно должна была начаться, годом раньше или годом позже. Для нас это событие, которое позволит нам стать признанными, присоединиться к России в качестве субъекта или автономии», — говорила Качура.

Она строила планы после войны: выйти на пенсию по выслуге лет, заниматься животноводством и воспитывать внуков.

«Я буду классной бабушкой: научу внуков лазить через заборы, стрелять из рогатки — всему тому, что умею сама. Да и мне, наверное, будет что им рассказать, когда сядем вместе на кухне», — говорила полковник Корса.

Редакция RT приносит соболезнования родным и близким Ольги Качуры.