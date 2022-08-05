Удар по пунктам временной дислокации: в МО РФ заявили об уничтожении до 150 военных ВСУ в Запорожской области

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов в составе ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, уничтожены до 150 военнослужащих, две американские гаубицы M777, шесть орудий «Мста-Б», ряд других артиллерийских единиц и семь беспилотников. Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Воздушно-космические войска РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Об этом 5 августа заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов», — заявил Конашенков в ходе брифинга.

Он также рассказал, что группа мирных жителей Харьковской области получила огнестрельные ранения в результате конфликта с командирами нескольких подразделений ВСУ. По словам Конашенкова, в ходе конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в общей сложности пострадали девять гражданских лиц.

«Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии», — сказал Конашенков.

По его словам, для пресечения протестов националисты и иностранные наёмники открыли огонь. В результате четыре местных жителя в населённом пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Брифинг Министерства обороны РФ

Тем временем российская авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины. За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе Артёмовска, 54-й механизированной бригады в районе Северска, а также пункт временной дислокации формирования националистов в Днепропетровской области. Живая сила и военная техника ВСУ поражены в 182 районах.

Наряду с этим уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Константиновки и Артёмовска на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате контрбатарейной борьбы в ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в Харьковской области.

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Российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе пять беспилотников на территории ДНР и Харьковской области. Кроме того, перехвачено три снаряда РСЗО, сбито три баллистические ракеты «Точка-У».

В общей сложности с начала военной операции на Украине уничтожены 145 вертолётов, 261 самолёт, 1685 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин.

Наряду с этим российские войска поразили 789 боевых машин РСЗО, 3267 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Штаб территориальной обороны ДНР заявил 5 августа, что к настоящему времени группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населённых пунктов, включая Гладосово. Сейчас бои идут в городской черте Артёмовска.

За предшествующие сутки противник обстреливал территорию республики с применением РСЗО «Ураган» и «Град», а также 155-, 152- и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под огнём оказались районы 11 населённых пунктов.

«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и ещё 29 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Между тем в Народной милиции ЛНР сообщили, что за сутки в ходе наступательных действий подразделений республики противник понёс потери в живой силе и военной технике. В частности, уничтожены до 55 человек личного состава, шесть бронетранспортёров и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, в Народной милиции ЛНР заявили, что посёлок Пески находится под контролем союзных войск. «Что сам посёлок (Пески. — RT) под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — заявил в эфире Первого канала замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов.

Ранее, 4 августа, замполит одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР рассказал RT, что союзные силы находятся на окраине посёлка Пески.