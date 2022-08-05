Разведка ЛНР сообщила об обстрелах ВСУ своих позиций под Артёмовском
- AP
«В ходе активной фазы боевых действий с направления населённого пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артёмовска», — написал он в Telegram.
Марочко добавил, что в результате огня уничтожены опорный пункт, бронетехника и до взвода военнослужащих.
В июне Министерство обороны России сообщило, что из-за слабой обученности мобилизованных для участия в боевых действиях украинцев и низкого уровня подготовки иностранных наёмников всё чаще происходят случаи «дружественного огня» в украинских войсках.