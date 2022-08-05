Разведка ЛНР сообщила об обстрелах ВСУ своих позиций под Артёмовском

Разведка ЛНР сообщила об обстрелах украинскими военными своих позиций под Артёмовском из реактивной артиллерии. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«В ходе активной фазы боевых действий с направления населённого пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артёмовска», — написал он в Telegram.

Марочко добавил, что в результате огня уничтожены опорный пункт, бронетехника и до взвода военнослужащих.

В июне Министерство обороны России сообщило, что из-за слабой обученности мобилизованных для участия в боевых действиях украинцев и низкого уровня подготовки иностранных наёмников всё чаще происходят случаи «дружественного огня» в украинских войсках.