«Никакого отношения к реальности»: как Евросоюз обвинил Россию в подрыве безопасной работы АЭС на Украине

ЕС обвинил РФ в том, что из-за спецоперации на Украине она якобы «ставит под угрозу ядерную безопасность» континента. Брюссель также призвал Россию вернуть украинским властям контроль над Запорожской АЭС. Ранее Москва неоднократно подчёркивала, что действия РФ в рамках спецоперации не создают угрозу ядерной безопасности. Об этом, в частности, заявило постпредство России при ООН, подчеркнув, что ядерные объекты Украины были взяты под контроль ВС РФ «исключительно с целью недопущения» провокаций. По мнению экспертов, обвинения Брюсселя не соответствуют действительности, поскольку именно российские военные, не вмешиваясь в работу Запорожской АЭС, являются гарантами безопасности этой электростанции, а остальные ядерные объекты на Украине находятся под контролем Киева.

ЕС обвинил Россию в том, что из-за спецоперации на Украине она якобы «ставит под угрозу ядерную безопасность» континента. Об этом говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля и комиссара по энергетике Евросоюза Кадри Симсон.

«Незаконная оккупация и вмешательство в штатную работу, такое как препятствование ротации персонала, подрывает безопасное функционирование атомных электростанций на Украине и существенно повышает риск аварии», — отмечается в сообщении.

Как заявили в Брюсселе, ЕС выражает крайнюю обеспокоенность рисками ядерной и физической безопасности, вызванными якобы «недавними действиями России на Чернобыльской АЭС».

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Кроме того, Евросоюз призвал Москву вернуть украинским властям контроль «над захваченной Запорожской АЭС и отказаться в дальнейшем от любых действий в отношении ядерных объектов».

«Мы призываем международное сообщество и все соответствующие стороны незамедлительно проанализировать возможности совершенствования имеющихся международных инструментов, чтобы защитить ядерные объекты (на Украине. — RT)», — говорится в заявлении Борреля и Симсон.

Ранее, 25 апреля, в постоянном представительстве России при ООН сообщили, что РФ будет делать всё от неё зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине «была обеспечена на должном уровне».

В постпредстве напомнили, что во время спецоперации на Украине российские вооружённые силы «взяли под полный контроль» Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.

«Это было сделано исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими или другими террористическими формированиями, а также иностранными наёмниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, риски чего, несомненно, существуют», — подчеркнули в постпредстве.

Также было отмечено, что, реализовав поставленные задачи, российские военные в конце марта передали полный контроль над Чернобыльской АЭС украинской стороне, «что было подтверждено соответствующей письменной договорённостью».

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Никаких претензий высказано не было. Действия российских вооружённых сил никоим образом не наносили и не наносят ущерба ядерной безопасности на украинских ядерных объектах», — сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Там также отметили, что российские военные не вмешиваются в работу оператора Запорожской АЭС, а радиационный фон контролируется и «находится в норме».

«Поддерживаем постоянный контакт с секретариатом МАГАТЭ и на регулярной основе информируем агентство о состоянии Запорожской АЭС. За положение дел с ядерной и физической ядерной безопасностью Чернобыльской АЭС ответственность сейчас полностью несёт Украина», — подчеркнули в постпредстве.

«Называют чёрное белым»

Как отметил в беседе с RT эксперт по энергетической безопасности Борис Марцинкевич, обвинения Жозепа Борреля и Кадри Симсон в адрес России «никак не соответствуют действительности».

«Это скорее демагогия, которая не имеет никакого отношения к реальности. В том, что касается ядерной безопасности, необходимо обращать внимание на мнение профессионалов отрасли, а не на заявление дилетантов. Если была бы хоть какая-то угроза для ядерных объектов Украины со стороны РФ, то МАГАТЭ об этом обязательно сообщило бы. Но напомню, что недавно руководитель агентства посещал Украину, и подобного рода замечаний с его стороны в адрес России не последовало», — сообщил аналитик.

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В свою очередь, как заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, обвинения Борреля и Симсон в адрес РФ направлены на то, «чтобы её демонизировать».

«Подобного рода ложные утверждения используются Брюсселем, чтобы запугать европейцев и заставить их отказаться от вопросов, почему Запад спонсирует террористический режим на Украине и почему туда поставляется оружие за их деньги, хотя очевидно, что это украинская сторона прибегает к провокациям, диверсиям и террористическим актам», — подчеркнул Данюк в разговоре с RT.

По его словам, Боррель и Симсон, видимо, забыли упомянуть в своём заявлении, что в начале марта именно Киев предпринял, как отмечали в Минобороны РФ, «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС. По данным российской стороны, сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, целью провокации была попытка обвинить Москву «в создании очага радиоактивного заражения».

«Боррель и Симсон возлагают на Россию вину за то, что делала на самом деле украинская сторона, — пренебрегала ядерной безопасностью и игнорировала базовые принципы по охране Запорожской АЭС. Мы видим, что европейские чиновники и политики откровенно выступают на стороне Киева и поэтому называют чёрное белым», — отметил Данюк.

Марцинкевич со своей стороны подчеркнул, что действия РФ, в отличие от шагов украинской стороны, направлены на то, чтобы защитить ядерные объекты на Украине.

«Россия заинтересована, чтобы ядерной опасности на украинской территории не возникло. РФ подобного рода риски ни к чему», — заявил Марцинкевич.

«Не допустить ядерных провокаций»

Напомним, Москва неоднократно подчёркивала, что действия России в рамках спецоперации на Украине не создают угрозу ядерной безопасности. Это констатировал и российский посол в США Анатолий Антонов в конце марта. По его словам, ядерные объекты на Украине, в частности Запорожская АЭС, были взяты под контроль ВС РФ, чтобы «не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований».

«Наши военнослужащие в работу персонала станций не вмешиваются. Ограничиваются исключительно задачами их охраны, — заявил Антонов. — Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ».

Запорожская АЭС

РИА Новости

После этого в российском постпредстве при международных организациях в Вене сообщили, что РФ принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности украинских ядерных объектов, «находящихся под охраной российских вооружённых сил».

«Обращаем внимание, что на объектах продолжает работать украинский персонал. Его ротация относится к компетенции украинских властей. Россия этому никак не препятствует», — говорилось в сообщении постпредства.

В заявлении также отмечалось, что, несмотря на такой подход российской стороны, Киев целенаправленно «создаёт затруднения нормализации данного процесса», чтобы использовать ситуацию «в качестве информационного повода для очередного витка антироссийской пропаганды».

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«В частности, известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России вплоть до уголовного преследования, — заявили в постпредстве. — Вместе с тем благодаря усилиям российских вооружённых сил удаётся обеспечивать своевременную замену персонала и безопасное функционирование ядерных объектов».

Однако, по словам Бориса Марцинкевича, ядерной безопасности АЭС, находящейся под контролем Киева, по-прежнему угрожают националистические радикальные элементы.

«Кроме Запорожской АЭС, все остальные действующие станции (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская) находятся под контролем Киева. Самая простая диверсия, которая там возможна, — это обрыв электропередач, что вызовет необходимость атомным энергоблокам перейти на обеспечение электроэнергии при помощи резервных электростанций, что несёт в себе риск необходимости полной остановки АЭС», — заявил аналитик.

Как уточнил Никита Данюк, радикальные элементы угрожают безопасности атомных электростанций «по политическому решению киевских властей». По его словам, до тех пор, пока Запорожская АЭС находится под российским контролем, «там исключены провокации и диверсии, а также невозможны аварии техногенного характера».

«Россия хочет защитить ядерные объекты на Украине от радикалов. РФ успешно охраняла Чернобыльскую АЭС, никаких провокаций там не произошло. Так что именно российские военные, которые не вмешиваются в работу Запорожской АЭС, являются гарантами безопасности этой электростанции», — заключил эксперт.