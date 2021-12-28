Период распада: тест RT об аварии на Чернобыльской АЭС

В апреле 1986 года произошла одна из самых крупных техногенных аварий в истории человечества — взрыв энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. В декабре того же года было официально объявлено о завершении работ по ликвидации последствий катастрофы. В них были задействованы специалисты-атомщики, военнослужащие, добровольцы. Что вы знаете об этих событиях? Проверьте себя с тестом RT.

AP

© Volodymyr Repik