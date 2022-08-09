Посол Антонов: США «подливают масла в огонь», предоставляя Киеву военную помощь

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление Министерства обороны Соединённых Штатов о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд, заявил, что таким образом американские власти «подливают масла в огонь» украинского кризиса.

«Выделение на эти цели дополнительно $1 млрд подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — подчеркнул Антонов.

По словам Антонова, заявления США об усилении позиции за столом переговоров таким образом выглядят особенно циничными.

«Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединённых Штатов — максимально затянуть конфликт», — заключил российский посол.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Украине, попадает на чёрный рынок.