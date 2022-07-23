«Часть имиджа»: что известно об очередном пакете военной помощи США Украине

Пентагон объявил о выделении дополнительной помощи Киеву в области безопасности на сумму $270 млн. Новый пакет включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм, четыре командно-штабные машины, противотанковое вооружение, запчасти и «прочее оборудование». Как подчеркнули в Пентагоне, США продолжают сотрудничать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставлять Украине средства, «необходимые для удовлетворения её меняющихся потребностей на поле боя». По мнению экспертов, несмотря на то что поставками оружия Киеву США хотят эскалировать ситуацию и максимально затянуть военные действия на Украине, это не помешает российским военным выполнить все задачи, поставленные перед ними.

Пентагон объявил о выделении дополнительной помощи Киеву в области безопасности на сумму $270 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США.

«Сюда входит анонсированное президентом Байденом выделение средств в рамках президентских полномочий (по оказанию Украине. — RT) помощи в сфере безопасности на сумму до $175 млн, а также $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI)», — информирует пресс-служба Пентагона.

Как отмечается в сообщении, в отличие от президентских полномочий по выделению средств, USAI — это механизм, в рамках которого США не поставляют оборудование из запасов Министерства обороны страны, «а приобретают продукцию в промышленном секторе».

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«Данное заявление (об очередном пакете на $270 млн. — RT) знаменует начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных средств Вооружённым силам Украины», — говорится в пресс-релизе.

Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм, четыре командно-штабные машины, противотанковое вооружение, запчасти и «прочее оборудование».

При этом в Пентагоне подчеркнули, что США продолжают сотрудничать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставлять Украине средства, «необходимые для удовлетворения её меняющихся потребностей на поле боя».

Между тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая 22 июля на форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо, заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

«Есть определённые средства, которые, по словам президента, он предоставить не готов. Одно из них — это ракеты дальнего действия ATACMS», — отметил Салливан. — Ключевая цель состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, в которой мы будем двигаться на пути к Третьей мировой войне».

Пентагон

Gettyimages.ru

© Bettmann

Помощник главы Белого дома напомнил, что конгресс утвердил 40-миллиардный пакет для Украины на военную помощь, значительная часть которого, как он отметил, ещё не потрачена. При этом Салливан выразил надежду на двухпартийную поддержку конгресса относительно дальнейшего высвобождения этих ресурсов, добавив, что США продолжат наращивать поставки оружия Киеву.

«Мы предоставили (Украине. — RT) оборудование общей суммой на несколько миллиардов долларов и к тому же, по меркам любого рационального исторического анализа, с молниеносной скоростью. И мы продолжим это делать», — подчеркнул советник Байдена по нацбезопасности.

Вместе с тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил 22 июля во время брифинга, что в Минобороны изучают возможность отправки Украине американских истребителей, однако, по его словам, это произойдёт не в ближайшей перспективе.

Объёмы поставок

Напомним, по данным Пентагона, при администрации Джо Байдена США потратили около $8,2 млрд на оказание военной помощи украинским властям. При этом $7,6 млрд было выделено Вашингтоном на нужды Киева и ВСУ за время специальной военной операции России на Украине.

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Как уточнили в пресс-службе Минобороны США, Вашингтон направил киевскому режиму более 1,4 тыс. зенитно-ракетных систем (ЗРС) Stinger, более 6,5 тыс. противотанковых комплексов Javelin, 126 155-мм гаубиц и снаряды к ним. Кроме того, среди военной помощи, поставляемой Киеву, — две ЗРС NASAMS, 20 вертолётов Ми-17, сотни бронированных машин, 200 бронетранспортёров (БТР) М113, более 10 тыс. гранатомётов и стрелкового оружия, а также свыше 59 млн патронов к нему. США также предоставили Киеву более 700 беспилотников Switchblade, около 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost и БПЛА Puma.

Кроме того, США передали Украине 16 РСЗО HIMARS с учётом четырёх HIMARS из нового пакета военной помощи в $270 млн.

При этом, по данным пресс-службы Минобороны РФ, в текущем месяце ВС России уже уничтожили высокоточным оружием наземного и воздушного базирования четыре РСЗО HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину.

«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населённого пункта Малотарановка, ещё один HIMARS и транспортно-заряжающая машина — в районе Красноармейска и четвёртая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Попытка сохранить лицо»

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, учитывая действия ВС РФ по уничтожению американского оружия на Украине, а также сам характер поставок США, усилия Вашингтона по передаче киевскому режиму оружия не смогут в значительной степени повлиять на ход спецоперации России на Украине.

«Несмотря на то, что своими поставками вооружений Киеву Соединённые Штаты хотят создать максимальную эскалацию военных действий, добиться их затягивания и изматывания российских ВС, это не помешает военным РФ выполнить все задачи в ходе спецоперации», — заявил аналитик в беседе с RT.

По словам Кнутова, в рамках своих устремлений вести прокси-войну «до последнего украинца» Вашингтон пытается нарастить количество HIMARS на Украине и других видов вооружений, однако это не сильно поможет ВСУ на поле боя.

Украинские военные с ПТРК Javelin

AP

© Ukrainian Defense Ministry Press Service

«Всего лишь за две недели Вооружённым силам России удалось уничтожить четыре таких РСЗО. Не говоря уже о том, что у Вашингтона всё никак не получается реализовать главную задачу — нанести критический ущерб российским войскам, реализующим план по демилитаризации Украины. HIMARS не годятся для того, чтобы нанести российской армии серьёзный урон, зато прекрасно выполняют роль по террору мирного населения при обстрелах мирных городов ЛНР и ДНР», — отметил аналитик.

Что касается возможных поставок Вашингтоном американских истребителей Киеву, то, по мнению Кнутова, если администрации Байдена всё-таки удастся отправить на Украину партию таких самолётов, ВС РФ смогут нейтрализовать эту угрозу, поскольку располагают достаточными силами и средствами.

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«Если США согласуют поставку, например, F-15 или F-16, их пришлют небольшое количество, поскольку на Украине не так много лётчиков, которые могли бы на них летать и выполнять боевые задачи — сейчас в ВСУ в основном новобранцы и представители теробороны», — сказал аналитик.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также не исключает возможной поставки Киеву самолётов F-16.

«Но здесь очень многое зависит от их модификации — вряд ли США будут поставлять Украине новейшие варианты F-16. Если же это будут устаревшие модели, то нашим средствам ПВО не составит труда нивелировать их угрозу на театре военных действий», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По мнению Блохина, заявления Вашингтона о возможных поставках Киеву истребителей, а также объявление об очередном пакете военной помощи — это «попытка сохранить лицо».

«Для них важно, чтобы в мире видели, что американские власти поддерживают Украину. Это часть текущего имиджа Соединённых Штатов и такая искусственная объединяющая скрепа для западных стран, от которой в Белом доме не намерены отказываться», — уверен аналитик.

Но в конгрессе США и администрации Байдена это никого не смущает, поэтому Вашингтон продолжит наращивать оружейные поставки Киеву, считает Блохин.

«Даже если в результате ноябрьских выборов в конгресс республиканцы вернут себе большинство, вряд ли представители Республиканской партии будут заниматься миротворчеством в контексте украинского вопроса. Среди них есть множество русофобов, желающих максимально ударить по России — в конгрессе США по этому вопросу сложился двухпартийный консенсус», — заявил эксперт.

Впрочем, по мнению Блохина, США сейчас находятся «в геополитическом тупике», поскольку, несмотря на сильное желание нанести России стратегическое поражение на Украине, американские политики не справляются с такой задачей.

«Вашингтон хочет причинить России серьёзный ущерб, но даже за счёт поставок оружия киевским властям у него это не получается. Помимо эффективных действий ВС РФ по уничтожению западного оружия из-за коррупции на Украине американские вооружения распродаются в даркнете в разные страны. И это аукнется США, поскольку против их же военных американское оружие будет применяться в разных точках мира», — заключил эксперт.