В Белом доме исключили поставки Украине истребителей «в ближайшей перспективе»

Специалисты Пентагона предварительно изучают возможность поставок истребителей украинской армии, однако такие сделки в ближайшей перспективе невозможны, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», — цитирует его ТАСС.

Сотрудники Пентагона «будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе», подчеркнул Кирби.

«Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун не исключил, что Запад поставит Украине истребители.