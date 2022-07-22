В Белом доме исключили поставки Украине истребителей «в ближайшей перспективе»
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«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», — цитирует его ТАСС.
Сотрудники Пентагона «будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе», подчеркнул Кирби.
«Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.
Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун не исключил, что Запад поставит Украине истребители.