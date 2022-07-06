В ЕП усомнились в способности Украины выплатить долги по иностранным кредитам

Французский европарламентарий Тьерри Мариани поставил под сомнение способность Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей западными странами. Свою позицию он аргументировал в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

Так, Мариани напомнил, что в мае в Еврокомиссии заявили о намерении выделить на восстановление Украины €9 млрд. Подобную «исключительную финансовую помощь» предоставят Киеву в виде кредита, уточнила тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как отметил Мариани, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что помощь Украине следует предоставлять «скорее в виде грантов, нежели кредитов».

В то же время он подчеркнул, что в МВФ считают необходимым «уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения».

«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — спросил Мариани у Еврокомиссии, учитывая вышесказанное.

Ранее СМИ сообщали, что страны Европейского союза могут выделить более €500 млрд на восстановление Украины.

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев превратился в колонию Запада из-за числа кредитов.