В ЕП усомнились в способности Украины выплатить долги по иностранным кредитам
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Так, Мариани напомнил, что в мае в Еврокомиссии заявили о намерении выделить на восстановление Украины €9 млрд. Подобную «исключительную финансовую помощь» предоставят Киеву в виде кредита, уточнила тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Как отметил Мариани, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что помощь Украине следует предоставлять «скорее в виде грантов, нежели кредитов».
В то же время он подчеркнул, что в МВФ считают необходимым «уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения».
«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — спросил Мариани у Еврокомиссии, учитывая вышесказанное.
Ранее СМИ сообщали, что страны Европейского союза могут выделить более €500 млрд на восстановление Украины.
В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев превратился в колонию Запада из-за числа кредитов.