Bloomberg: ЕС может предоставить более €500 миллиардов на помощь Украине

Страны Европейского союза могут выделить более €500 млрд на восстановление Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника, Украина планирует предоставить план восстановления на форуме по реконструкции страны в городе Лугано в Швейцарии 4—5 июля.

«Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объём которой может превысить €500 млрд», — говорится в материале.

Отмечается, что украинские власти обсудили черновик проекта с донорами, включая страны Евросоюза.

Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Глава ЕК также заявила о готовности Евросоюза в будущем финансировать восстановление страны при условии проведения реформ в стране.